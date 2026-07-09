Le bonbon des Vosges en fête rue de l’Eglise Plainfaing
dimanche 23 août 2026 · rue de l'Eglise · Plainfaing
Informations pratiques
Plainfaing
Le bonbon des Vosges en fête
rue de l’Eglise Centre du village Plainfaing Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le bonbon des Vosges est en fête ! Sur la place de l’Église, profitez du marché de l’été avec des artisans et producteurs locaux. Des démonstrations de fabrication de bonbons seront également proposées sur place et à la confiserie. Buvette et petite restauration avec tartes flambées, glaces aux brisures de bonbons pour les gourmands. Animation musicale.Tout public
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rue de l’Eglise Centre du village Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 6 31 96 98 73
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English :
The Vosges candy is in the spotlight! At the church square, enjoy the summer market featuring local artisans and producers. Candy-making demonstrations will also be held on-site and at the candy shop. A refreshment stand and light meals, including tartes flambées and ice cream with candy pieces, will be available for those with a sweet tooth. Live music.
L’événement Le bonbon des Vosges en fête Plainfaing a été mis à jour le 2026-07-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES