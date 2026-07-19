Spectacle Le Voyage intérieur Cinéma de Noirgoutte Plainfaing

Informations pratiques

Plainfaing

Spectacle Le Voyage intérieur

Cinéma de Noirgoutte 39 Noirgoutte Plainfaing Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Plongez au cœur des émotions dans un spectacle de danse aussi intense que poétique.

Le voyage intérieur , c’est une invitation à ressentir, à se reconnaître, à se laisser traverser. Un moment suspendu où le corps parle sans filtre, où les émotions prennent vie sous vos yeux… et peut-être aussi en vous.

Laissez-vous emporter. Le voyage commence ici.Tout public

6 .

Cinéma de Noirgoutte 39 Noirgoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 6 29 65 98 81 etincelia.danse@yahoo.com

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English :

Dive into the heart of %E9motions in a dance performance as intense as it is poetic.

%AB The Inner Journey %BB is an invitation to feel, to recognize yourself, to let yourself be moved. A moment suspended in time where the body speaks without filters, where emotions come to life before your eyes… and perhaps within you as well.

Let yourself be carried away. The journey begins here.

L’événement Spectacle Le Voyage intérieur Plainfaing a été mis à jour le 2026-07-19 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES