Les œuvres de Camille Braun au Salon d’honneur de la Mairie de Plainfaing, Mairie de Plainfaing, Plainfaing

Informations pratiques

Les œuvres de Camille Braun au Salon d’honneur de la Mairie de Plainfaing 18 – 20 septembre Mairie de Plainfaing Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Camille Braun (1878–1943), né à Saint-Dié d’un père alsacien et d’une mère vosgienne, était un peintre-décorateur talentueux établi à Moyenmoutier. Il s’est notamment illustré en tant qu’artiste-soldat, engagé volontaire dans l’armée française dès la mobilisation d’août 1914. D’abord agent de liaison, puis topographe-cartographe sur le front des Vosges, son talent fut mis à profit pour la réalisation de plans et de vues, dont certaines traces subsistent encore aujourd’hui en Déodatie et en Alsace.

Venez découvrir les œuvres de Camille Braun exposées sur les murs du salon d’honneur de la mairie. Il y a peint sept œuvres de grandes dimensions représentant Plainfaing et ses vallées, en 1931.

Ces peintures sont inscrites au titre des Monuments Historiques.

Mairie de Plainfaing 1 route d’Alsace, 88230 Plainfaing Plainfaing 88230 Vosges Grand Est 03 29 50 32 13 https://www.plainfaing.com/ https://www.facebook.com/people/Mairie-de-Plainfaing;https://station.illiwap.com/fr/public/88349 La mairie de Plainfaing a été construite en 1870.

Plainfaing se situe entre Colmar et Saint-Dié, au carrefour de la route des Crêtes et de l’Alsace. Après un passé industriel textile important, la commune a su développer son tourisme et sa devise « vivez nature ». Axe Saint-Dié-des-Vosges à Colmar (D 415). Parking à proximité

Camille Braun (1878–1943), né à Saint-Dié d’un père alsacien et d’une mère vosgienne, était un peintre-décorateur talentueux établi à Moyenmoutier.

©Mairie de Plainfaing