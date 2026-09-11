Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach

Informations pratiques

Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame Samedi 19 septembre, 14h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

M. Gérard Michel, organiste et historien, vous propose de découvrir l’orgue historique Claude Ignace Callinet (1855) / A. Kern (1983).

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de la République, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Paris 3e Arrondissement Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire De loin, la flèche de l’église Notre-Dame de l’Assomption, “doigt de la cité” fait signe au visiteur toujours surpris de trouver un monument aussi important dans une petite ville. Rouffach, ancienne capitale du haut-Mundat, possession des princes-évêques de Strasbourg, se devait de posséder une église à l’échelle de ses puissants seigneurs et maîtres.

Digne fille de sa prestigieuse église-mère qu’est la cathédrale de Strasbourg, elle est avant tout une œuvre de foi érigée par la volonté et par l’effort commun avec ce noble matériau qu’est le grès jaune du Strangenberg, réflecteur de lumière.

La tour centrale à huit pans, d’influence bourguignonne, a servi de clocher depuis sa construction (au XIIIe siècle) jusqu’au transfert des cloches dans la tour nord. Le massif occidental et sa très belle rosace sont érigés au XIVe siècle, notamment par le maître d’œuvre Woelflin de Rouffach. Parking.

Présentation de l’instrument et de ses 500 ans d’histoire par M. Gérard Michel, organiste titulaire et historien. La présentation sera accompagnée d’interludes musicaux. Orgue Callinet

Ville de Rouffach