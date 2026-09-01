Informations pratiques

Rouffach

Le rendez-vous qui conte

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Julie et Rocco vous invitent à un voyage enchanté au cœur d’un monde de contes et de récits. Venez écouter des histoires drôles ou merveilleuses et laissez votre imagination vous transporter dans un univers fantastique.

Julie et Rocco vous invitent à un voyage enchanté au cœur d’un monde de contes et de récits. Venez écouter des histoires drôles ou merveilleuses et laissez votre imagination vous transporter dans un univers fantastique. 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Julie and Rocco invite you on an enchanting journey into the heart of a world of fairy tales and stories. Come listen to funny or magical stories and let your imagination carry you away to a fantastical world.

L’événement Le rendez-vous qui conte Rouffach a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach