Journée d’initiation aux jeux de rôle Rouffach
samedi 26 septembre 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
Journée d’initiation aux jeux de rôle
12B place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Avec l’association Nickel. Choisissez votre créneau seul, entre amis ou en famille le temps d’une heure, incarnez un personnage et partez vivre une aventure en équipe ! Durée 1h/session, pour un groupe de 5 personnes, à partir de 7 ans, sur inscription, sur inscription.
Avec l’association Nickel. Choisissez votre créneau seul, entre amis ou en famille
– 10h 11h
– 11h 12h
– 14h -15h
– 15h -16h
– ou 16h -17h
Le temps d’une heure, incarnez un personnage et partez vivre une aventure en équipe ! Affronter des créatures étranges ou magnifiques, résolvez diverses missions, découvrez un nouveau monde. Différents univers vous seront proposés Monsters Of the Week, Chroniques oubliés… Durée 1h/session, pour un groupe de 5 personnes, à partir de 7 ans, sur inscription, sur inscription. 0 .
12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
In partnership with the Nickel Association. Choose your time slot—whether you’re coming alone, with friends, or with family—and for one hour, step into the shoes of a character and set off on a team adventure! Duration: 1 hour per session, for a group of 5 people, ages 7 and up, by registration only.
L’événement Journée d’initiation aux jeux de rôle Rouffach a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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