Informations pratiques

Rouffach

Journée d’initiation aux jeux de rôle

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Avec l’association Nickel. Choisissez votre créneau seul, entre amis ou en famille le temps d’une heure, incarnez un personnage et partez vivre une aventure en équipe ! Durée 1h/session, pour un groupe de 5 personnes, à partir de 7 ans, sur inscription, sur inscription.

Avec l’association Nickel. Choisissez votre créneau seul, entre amis ou en famille

– 10h 11h

– 11h 12h

– 14h -15h

– 15h -16h

– ou 16h -17h

Le temps d’une heure, incarnez un personnage et partez vivre une aventure en équipe ! Affronter des créatures étranges ou magnifiques, résolvez diverses missions, découvrez un nouveau monde. Différents univers vous seront proposés Monsters Of the Week, Chroniques oubliés… Durée 1h/session, pour un groupe de 5 personnes, à partir de 7 ans, sur inscription, sur inscription. 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Nickel Association. Choose your time slot—whether you’re coming alone, with friends, or with family—and for one hour, step into the shoes of a character and set off on a team adventure! Duration: 1 hour per session, for a group of 5 people, ages 7 and up, by registration only.

L’événement Journée d’initiation aux jeux de rôle Rouffach a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach