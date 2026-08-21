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Visite guidée de la chapelle du Centre hospitalier de Rouffach, Centre hospitalier, Rouffach

samedi 19 septembre 2026 · Centre hospitalier · Rouffach

Visite guidée de la chapelle du Centre hospitalier de Rouffach, Centre hospitalier, Rouffach

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre hospitalier
Adresse
27 rue du 4e RSM 68250 Rouffach
Ville
68250 Rouffach
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Visite guidée de la chapelle du Centre hospitalier de Rouffach 19 et 20 septembre Centre hospitalier Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Centre hospitalier de Rouffach, inauguré en 1909, vous invite à découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la chapelle lors d’une visite menée par Mme Perrine Démaret, archiviste de l’hôpital, et M. Thierry Belloni, architecte.
Rendez-vous sur le parvis de la chapelle.

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Le Centre hospitalier de Rouffach, inauguré en 1909, vous invite à découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la chapelle lors d’une visite menée par Mme Perrine Démaret, archiviste de et …

© Centre Hospitalier de Rouffach

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