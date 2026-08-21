Visite guidée de la chapelle du Centre hospitalier de Rouffach, Centre hospitalier, Rouffach

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle du Centre hospitalier de Rouffach 19 et 20 septembre Centre hospitalier Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Centre hospitalier de Rouffach, inauguré en 1909, vous invite à découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la chapelle lors d’une visite menée par Mme Perrine Démaret, archiviste de l’hôpital, et M. Thierry Belloni, architecte.

Rendez-vous sur le parvis de la chapelle.

Centre hospitalier 27 rue du 4e RSM 68250 Rouffach Rouffach 68250 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.ch-rouffach.fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication@ch-rouffach.fr »}]

Le Centre hospitalier de Rouffach, inauguré en 1909, vous invite à découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la chapelle lors d’une visite menée par Mme Perrine Démaret, archiviste de et …

© Centre Hospitalier de Rouffach