Informations pratiques

Rouffach

Dégustation de vins d’Alsace

33 rue Claude Ignace Callinet Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Atelier découverte de dégustation de vins d’Alsace dans le gite de tourisme Santolina Etrusca qui vous accueille spécialement pour l’occasion. Formule Tradition avec 4 verres de vins de 4 domaines du territoire de Rouffach. Sur réservation.

Atelier découverte de dégustation de vins d’Alsace dans le gite de tourisme Santolina Etrusca qui vous accueille spécialement pour l’occasion. Formule Tradition avec 4 verres de vins de 4 domaines du territoire de Rouffach. .

33 rue Claude Ignace Callinet Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est latelierdesvins.alsace@gmail.com

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English :

Discover Alsace wine-tasting workshop at the Santolina Etrusca bed and breakfast, which welcomes you especially for the occasion. Tradition formula with 4 glasses of wine from 4 estates in the Rouffach area. Reservations required.

L’événement Dégustation de vins d’Alsace Rouffach a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach