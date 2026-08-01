Dégustation de vins d’Alsace Rouffach
samedi 22 août 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
Dégustation de vins d’Alsace
33 rue Claude Ignace Callinet Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Atelier découverte de dégustation de vins d’Alsace dans le gite de tourisme Santolina Etrusca qui vous accueille spécialement pour l’occasion. Formule Tradition avec 4 verres de vins de 4 domaines du territoire de Rouffach. Sur réservation.
Atelier découverte de dégustation de vins d’Alsace dans le gite de tourisme Santolina Etrusca qui vous accueille spécialement pour l’occasion. Formule Tradition avec 4 verres de vins de 4 domaines du territoire de Rouffach. .
33 rue Claude Ignace Callinet Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est latelierdesvins.alsace@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Alsace wine-tasting workshop at the Santolina Etrusca bed and breakfast, which welcomes you especially for the occasion. Tradition formula with 4 glasses of wine from 4 estates in the Rouffach area. Reservations required.
L’événement Dégustation de vins d’Alsace Rouffach a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Rouffach (Haut-Rhin)
- Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach 17 août 2026
- Concours de pétanque Rouffach 21 août 2026
- Festival A Dos d’Arts Rouffach 22 août 2026
- Bébé bouquine Rouffach 26 août 2026
- Atelier Invente une histoire comme un auteur de BD ! Rouffach 28 août 2026