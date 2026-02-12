Informations pratiques

Rouffach

Repas Paëlla

Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez participer au grand repas paëlla. Au menu tapa et sangria, paëlla, dessert et café. Uniquement sur réservation.

Venez participer au grand repas paëlla. Au menu tapa et sangria, paëlla, dessert et café.

Uniquement sur réservation. .

Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 18 15 47 13 amicalespagnolrouffach@orange.fr

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English :

Come and take part in the paella dinner. Menu: tapa and sangria, paella, dessert and coffee. Reservations required.

L’événement Repas Paëlla Rouffach a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach