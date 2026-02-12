Repas Paëlla Rouffach
samedi 10 octobre 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
Repas Paëlla
Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez participer au grand repas paëlla. Au menu tapa et sangria, paëlla, dessert et café. Uniquement sur réservation.
Venez participer au grand repas paëlla. Au menu tapa et sangria, paëlla, dessert et café.
Uniquement sur réservation. .
Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 18 15 47 13 amicalespagnolrouffach@orange.fr
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English :
Come and take part in the paella dinner. Menu: tapa and sangria, paella, dessert and coffee. Reservations required.
L’événement Repas Paëlla Rouffach a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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