Rouffach

Festival Psy’polar

27 rue du 4e RSM Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 16:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Passionnés de romans policiers, de thrillers ou simplement curieux ? Venez rencontrer 20 auteurs de thrillers et polars, et bien plus encore vente d’ouvrages sur place, dédicaces, conférences, bibliothèque vivante, tombola, escape game 8-12 ans, jeux d’enquête. Petite restauration sur place.

Passionnés de romans policiers, de thrillers ou simplement curieux ? Venez rencontrer 20 auteurs de thrillers et polars, et bien plus encore vente d’ouvrages sur place, dédicaces, conférences, bibliothèque vivante (sur inscription), tombola, escape game 8-12 ans (sur inscription), jeux d’enquête. Petite restauration sur place. 0 .

27 rue du 4e RSM Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est psypolar@ch-rouffach.fr

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English :

Are you a fan of crime novels and thrillers—or just curious? Come meet 20 authors of thrillers and crime novels, and much more: on-site book sales, book signings, talks, a “living library,” a raffle, an escape game for ages 8–12, and mystery games. Light refreshments available on site.

L’événement Festival Psy’polar Rouffach a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach