Informations pratiques

Rouffach

Escape game Le Mystère du Manoir de Lady Snock

Rue du 4ème RSM Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 11:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du Festival Polar’Psy. Dans le manoir de Lady Snock, un drame s’est produit sa précieuse chatte et son collier serti d’une émeraude inestimable ont disparu ! Vous n’avez que 45 minutes pour retrouver l’animal et la pierre précieuse. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes à temps ? A partir de 8 ans, sur inscription.

Dans le cadre du Festival Polar’Psy. Une fabuleuse aventure vous attend ! Dans le manoir de Lady Snock, un drame s’est produit sa précieuse chatte et son collier serti d’une émeraude inestimable ont disparu ! Vous n’avez que 45 minutes pour retrouver l’animal et la pierre précieuse, sous peine d’être accusé à votre tour. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes à temps ?

A partir de 8 ans, sur inscription. 0 .

Rue du 4ème RSM Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

As part of the Polar’Psy Festival. A tragedy has struck at Lady Snock’s mansion: her beloved cat and its collar, set with a priceless emerald, have disappeared! You have only 45 minutes to find the cat and the gemstone. Will you be able to solve all the puzzles in time? For ages 8 and up; registration required.

L’événement Escape game Le Mystère du Manoir de Lady Snock Rouffach a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach