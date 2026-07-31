Informations pratiques

Rouffach

Exposition de peinture par les artistes de Rouff’Art

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir les créations des adhérents de Rouff’Art. Peintures à l’acrylique, à l’huile, à l’aquarelle, au fusain… et bien d’autres techniques

vous invitent à un voyage artistique entre abstraction et réalisme.

Venez découvrir les créations des adhérents de Rouff’Art ! Peintures à l’acrylique, à l’huile, à l’aquarelle, au fusain… et bien d’autres techniques vous invitent à un voyage artistique entre abstraction et réalisme.

Chacun a une sensibilité et une interprétation, et ensemble nous œuvrons à rendre l’Art accessible à toutes ces promesses. Plus de 20 artistes amateurs réunis autour d’une même passion créer, partager et rendre l’art accessible à tous.

Vernissage le vendredi 11 septembre à 18h30. Ateliers de peinture le samedi 12 et 19 septembre de 9h30 à 11h30 pour les 8-18 ans (10 places par séance, sur inscription). 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Come discover the works of Rouff’Art’s members. Acrylic, oil, watercolor, and charcoal paintings… and many other techniques

invite you on an artistic journey between abstraction and realism.

L’événement Exposition de peinture par les artistes de Rouff’Art Rouffach a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach