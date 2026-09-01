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AGENDA · Rouffach

Tournois et défis aux jeux vidéo Rouffach

mercredi 16 septembre 2026 · Rouffach

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
12B place de la République
Ville
68250 Rouffach
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Rouffach

Tournois et défis aux jeux vidéo

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Viens t’amuser en famille ou entre amis à la médiathèque pour un grand tournoi de jeux vidéo ! Au programme FIFA, Mario Kart, Rocket League, Yoshi et Sonic pour des courses endiablées, des matchs serrés et surtout, un moment de pur plaisir.
Viens t’amuser en famille ou entre amis à la médiathèque pour un grand tournoi de jeux vidéo ! Au programme FIFA, Mario Kart, Rocket League, Yoshi et Sonic pour des courses endiablées, des matchs serrés et surtout, un moment de pur plaisir. 0  .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12  mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Come have fun with family or friends at the media center for a big video game tournament! On the agenda: FIFA, Mario Kart, Rocket League, Yoshi, and Sonic for wild races, close matches, and above all, a time of pure fun.

L’événement Tournois et défis aux jeux vidéo Rouffach a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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