Tournois et défis aux jeux vidéo Rouffach
mercredi 16 septembre 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
Tournois et défis aux jeux vidéo
12B place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Viens t’amuser en famille ou entre amis à la médiathèque pour un grand tournoi de jeux vidéo ! Au programme FIFA, Mario Kart, Rocket League, Yoshi et Sonic pour des courses endiablées, des matchs serrés et surtout, un moment de pur plaisir.
Viens t’amuser en famille ou entre amis à la médiathèque pour un grand tournoi de jeux vidéo ! Au programme FIFA, Mario Kart, Rocket League, Yoshi et Sonic pour des courses endiablées, des matchs serrés et surtout, un moment de pur plaisir. 0 .
12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Come have fun with family or friends at the media center for a big video game tournament! On the agenda: FIFA, Mario Kart, Rocket League, Yoshi, and Sonic for wild races, close matches, and above all, a time of pure fun.
L’événement Tournois et défis aux jeux vidéo Rouffach a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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