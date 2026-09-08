Découverte de l’orgue Suret de la Chapelle Saint-Charles, Chapelle Saint-Charles, Asnières-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Charles · Asnières-sur-Seine
Informations pratiques
Découverte de l’orgue Suret de la Chapelle Saint-Charles Dimanche 20 septembre, 17h00, 17h30 Chapelle Saint-Charles Hauts-de-Seine
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre de la thématique en péril, venez découvrir l’orgue Suret de la chapelle Saint-Charles.
Chapelle Saint-Charles 2 rue Roger Campestre 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France
Dans le cadre de la thématique en péril, venez découvrir l’orgue Suret de la chapelle Saint-Charles.
©Thomas Monnet
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