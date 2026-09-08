Découverte de l’orgue Suret de la Chapelle Saint-Charles, Chapelle Saint-Charles, Asnières-sur-Seine

Informations pratiques

Découverte de l’orgue Suret de la Chapelle Saint-Charles Dimanche 20 septembre, 17h00, 17h30 Chapelle Saint-Charles Hauts-de-Seine

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la thématique en péril, venez découvrir l’orgue Suret de la chapelle Saint-Charles.

Chapelle Saint-Charles 2 rue Roger Campestre 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dans le cadre de la thématique en péril, venez découvrir l’orgue Suret de la chapelle Saint-Charles.

©Thomas Monnet