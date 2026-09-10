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Découverte de l’univers de la maison Serafino Consoli, Bucherer, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bucherer · Paris

Découverte de l’univers de la maison Serafino Consoli, Bucherer, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bucherer
Adresse
12 boulevard des Capucines 75009 Paris
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Sans réservation, accès libre de 14h à 17h

Découverte de l’univers de la maison Serafino Consoli Samedi 19 septembre, 14h00 Bucherer Paris

Sans réservation, accès libre de 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez la Maison Serafino Consoli, maison joaillière italienne dont les bijoux sont aussi complexes à réaliser que simples à utiliser. Chaque bijou de Serafino Consoli est une œuvre d’art brevetée, conçue pour résister à l’épreuve du temps tout en offrant, au premier regard, une expérience sensorielle authentique qui fascine.
Sans réservation, accès libre de 14h à 17h (rez-de-chaussée du magasin).

Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 https://www.bucherer.com/fr/fr Entreprise fondée en 1888 à Lucerne, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et bijoutières européennes les plus riches de tradition. Outre un large assortiment de montres et de joaillerie de marques connues, Bucherer propose également à sa clientèle ses propres collections exclusives de bijoux Bucherer Fine Jewellery.
En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.
Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.
Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris
Découvrez la Maison Serafino Consoli, maison joaillière italienne dont les bijoux sont aussi complexes à réaliser que simples à utiliser. Chaque bijou de Serafino Consoli est une œuvre d’art conçue à…

© Serafino Consoli

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