Sévérac d’Aveyron

Découverte de Unlock kids

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-27

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-27 2026-04-29

Pour les plus jeunes détectives, découverte du jeu Unlock Kids, un jeu escape game avec des cartes à partir de 6 ans.

Après avoir choisi leur aventure, Au cœur de l’Afrique Voyage vers l’Olympe ou Les mystères de Chichén Itza , les aventuriers embarquent pour un moment d’enquêtes, de déchiffrages de codes, d’explorations et de casses têtes.

Gratuit 6 personnes maximum par créneaux sur réservation dès 6 ans. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

For younger detectives, discover Unlock Kids, an escape game with cards for ages 6 and up.

L’événement Découverte de Unlock kids Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)