Sévérac d’Aveyron

Escape game face à l’IA

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-27

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-27 2026-04-29

En équipe, relevez le défi de Face à l’IA , un escape game ludique et immersif pour découvrir les intelligences artificielles autrement.

À travers des énigmes faisant appel à la logique et à l’esprit d’analyse, les participant·e·s sont invité·e·s à déconstruire les idées reçues sur l’IA et à mieux comprendre son fonctionnement. Un escape game qui mêle jeu, réflexion et esprit critique. Une animation conçue par Instant Science avec l’appui scientifique de l’école d’ingénieurs INSA, et de l’Institut de recherche ANITI, de Toulouse.

Gratuit 6 personnes maximum par créneaux sur réservation dès 12 ans. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

As a team, take up the challenge of Face à l?AI , a fun and immersive escape game to discover artificial intelligence in a different way.

L’événement Escape game face à l’IA Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)