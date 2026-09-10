Découverte de Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Découverte de Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Samedi 3 octobre 14h-18h
Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs.
Un groupe de wikipédiens et de mappeurs toulousains vous accueille et répond à vos questions sur ces deux outils collaboratifs, leur fonctionnement et leurs possibilités. Et pourquoi pas en profiter pour faire votre 1re contribution ? Des médiateurs de l’association Toulibre répondent également à vos questions sur Linux et les logiciels libres et vous aident à l’installation.
Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)
À partir de 12 ans
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre des Explorations Numériques – EXplorations WE lancement
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