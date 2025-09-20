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Découverte des champignons Lorris

samedi 10 octobre 2026 · Lorris

Découverte des champignons Lorris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:45:00
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Lorris

Découverte des champignons

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:45:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, Etang du Gué l’Evêque
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, Etang du Gué l’Evêque, animé par Michel Deniau et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 9h45 à l’église de Montereau puis déplacement en voiture jusqu’à l’étang. Pique nique près des voitures. Renseignements 06 07 81 43 12. Ouvert à tous sans inscription préalable.   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12 

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English :

Daytime mushroom-hunting outing in the Orléans State Forest, Lorris Massif, and Étang du Gué l’Évêque

L’événement Découverte des champignons Lorris a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD

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