Découverte des champignons Lorris
samedi 10 octobre 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Découverte des champignons
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:45:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, Etang du Gué l’Evêque
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, Etang du Gué l’Evêque, animé par Michel Deniau et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 9h45 à l’église de Montereau puis déplacement en voiture jusqu’à l’étang. Pique nique près des voitures. Renseignements 06 07 81 43 12. Ouvert à tous sans inscription préalable. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12
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English :
Daytime mushroom-hunting outing in the Orléans State Forest, Lorris Massif, and Étang du Gué l’Évêque
L’événement Découverte des champignons Lorris a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD
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