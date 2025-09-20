Informations pratiques

Lorris

Découverte des champignons

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:45:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, Etang du Gué l’Evêque

Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, Etang du Gué l’Evêque, animé par Michel Deniau et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 9h45 à l’église de Montereau puis déplacement en voiture jusqu’à l’étang. Pique nique près des voitures. Renseignements 06 07 81 43 12. Ouvert à tous sans inscription préalable. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12

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English :

Daytime mushroom-hunting outing in the Orléans State Forest, Lorris Massif, and Étang du Gué l’Évêque

L’événement Découverte des champignons Lorris a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD