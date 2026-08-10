Découverte des champignons Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 14 novembre 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Découverte des champignons
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:45:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, animé par Michel Deniau et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 9h45 au parking de l’Etang des Bois. Pique nique près des voitures. Renseignements 06 07 81 43 12. Ouvert à tous sans inscription préalable. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12
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English :
Daytime mushroom-hunting excursion in the Orléans State Forest, Lorris Mountain Range
L’événement Découverte des champignons Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD
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