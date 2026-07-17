Découverte des chauves-souris, Parc Laubenheimer de Nérac, Nérac

Informations pratiques

Découverte des chauves-souris Vendredi 18 septembre, 19h30 Parc Laubenheimer de Nérac Lot-et-Garonne

gratuite – sur inscription – auprès de la Mairie de Nérac – au 05 53 65 05 22

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Découverte des chauves-souris à la tombée de la nuit.

Découverte de leur écologie, observer leur vol, les écouter,

Tout public à partir de 8 ans

Se munir d’une frontale ou lampe de poche

Annulation en cas de mauvais temps

Partenaire : Nicolas PINCZON-DU-SEL de Faune Flore Futur

Parc Laubenheimer de Nérac Parc Laubenheimer Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 65 05 22 »}]

A la tombée de la nuit, découverte des chauves-souris, de leur écologie, les observer en vol, les écouter – Tout public à partir de 8 ans

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