Découverte des chauves-souris, Parc Laubenheimer de Nérac, Nérac
vendredi 18 septembre 2026 · Parc Laubenheimer de Nérac · Nérac
Informations pratiques
Découverte des chauves-souris Vendredi 18 septembre, 19h30 Parc Laubenheimer de Nérac Lot-et-Garonne
gratuite – sur inscription – auprès de la Mairie de Nérac – au 05 53 65 05 22
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Découverte des chauves-souris à la tombée de la nuit.
Découverte de leur écologie, observer leur vol, les écouter,
Tout public à partir de 8 ans
Se munir d’une frontale ou lampe de poche
Annulation en cas de mauvais temps
Partenaire : Nicolas PINCZON-DU-SEL de Faune Flore Futur
Parc Laubenheimer de Nérac Parc Laubenheimer Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 65 05 22 »}]
A la tombée de la nuit, découverte des chauves-souris, de leur écologie, les observer en vol, les écouter – Tout public à partir de 8 ans
SEPANLOG
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac ZI Labarre Nérac 18 juillet 2026
- Mon jardin bleuté Nérac 21 juillet 2026
- Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac 21 juillet 2026
- Da Henri Code Nérac 23 juillet 2026
- Concert Jazz Duo Voix-là au Petit Théâtre ZA Labarre Nérac 25 juillet 2026