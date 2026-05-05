Découverte des Chemins de Compostelle à Bordeaux, La maison du pèlerin, Bordeaux

Découverte des Chemins de Compostelle à Bordeaux 19 et 20 septembre La maison du pèlerin Gironde

Gratuit. Limitée à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques ouvre ses portes au public pour faire découvrir les chemins de Compostelle à Bordeaux. Chaque année, plus de 500 000 personnes rejoignent Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne et environ 800 pèlerins passent par Bordeaux.

Ce sera l’occasion de découvrir, en plein cœur de la ville, l’hospitalité où sont accueillis les pèlerins de passage, et de comprendre comment s’organise aujourd’hui, en 2026, ce célèbre pèlerinage.

La maison du pèlerin 28 rue des argentiers, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 48 11 63 http://www.bordeauxcompostelle.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100071339656702 Adhérente à la société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et à l’ACIR, l’association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques a son siège au sein de la maison du pèlerin à Bordeaux.

Elle accueille, informe et héberge les pèlerins parcourant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle met en valeur le patrimoine du pèlerinage à Bordeaux, dans le département et dans la région, qu’il s’agisse de aspects culturels, littéraires, architecturaux, picturaux ou sous toutes autres formes.

L’association s’engage également dans la sauvegarde et la restauration de ce patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2026

©georges.pouzot