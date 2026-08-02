Découverte des collections diverses et variées d’un musée municipal, Musée municipal, Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Découverte des collections diverses et variées d’un musée municipal 18 – 20 septembre Musée municipal Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archéologie, beaux-arts, naturalia, collections extra-européennes et exposition temporaire… Visitez librement le musée municipal de Bourbonne-les-Bains.

Musée municipal Parc du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est 03 25 90 69 47 https://bourbonne.com/detente/culture/ https://www.facebook.com/museebourbonne;https://www.instagram.com/museebourbonne/ Créé dès 1874, le musée municipal de Bourbonne-les-Bains est transféré en 1910 dans les dépendances de l’ancien château médiéval. À l’origine composée des découvertes faites pendant les fouilles archéologiques dans la ville, la collection est complétée par des dons de particuliers et des achats. L’histoire de la ville est contée au travers des objets et œuvres conservés. Une salle présente les vestiges archéologiques, notamment ceux de la cité thermale antique. La salle des beaux-arts introduit l’histoire artistique de Bourbonne-les-Bains, où de nombreux artistes d’intérêt national sont présents ; des «curiosités» ethnographiques et naturelles terminent ce parcours. Enfin, une dernière salle est dévolue aux expositions temporaires.

Le musée se compose d’une salle d’archéologie (en particulier vestiges des thermes gallo-romains de la ville) et d’une salle récemment rénovée où sont présentés des beaux-arts (notamment des tableaux de René-Xavier Prinet, Clément Serveau et Georges Fréset), une collection d’oiseaux naturalisés et des objets extra-européens (africains, océaniens, asiatiques). Parking.

Archéologie, beaux-arts, naturalia, collections extra-européennes et exposition temporaire… Visitez librement le musée municipal de Bourbonne-les-Bains.

©Musée de Bourbonne-les-Bains