Nort-sur-Erdre

DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES

Hippodrome de Beaumont Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Découverte du centre d’entrainement

Par petit groupe, vous assisterez au travail des chevaux, accompagnés par un membre de l’hippodrome. Il vous fera découvrir ce monde passionnant des courses et ce lieu à l’activité centenaire. A partir de 8 ans

Groupe minimum 6 personnes et 15 maximum. Au choix 10h00 ou 11h00 .

Hippodrome de Beaumont Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 89 76 33 james.guerin@orange.fr

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English :

Discovery of the training center

L’événement DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt