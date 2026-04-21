DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre
DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre mardi 21 avril 2026.
Nort-sur-Erdre
DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES
Hippodrome de Beaumont Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Découverte du centre d’entrainement
Par petit groupe, vous assisterez au travail des chevaux, accompagnés par un membre de l’hippodrome. Il vous fera découvrir ce monde passionnant des courses et ce lieu à l’activité centenaire. A partir de 8 ans
Groupe minimum 6 personnes et 15 maximum. Au choix 10h00 ou 11h00 .
Hippodrome de Beaumont Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 89 76 33 james.guerin@orange.fr
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English :
Discovery of the training center
L’événement DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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