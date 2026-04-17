La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre
La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre dimanche 19 avril 2026.
Nort-sur-Erdre
La Boutique FantastiK
4 rue de la Paix Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Animations à la Boutique FantastiK
Boutique de Jeux de Société et Salon Ludique
Avant première Strixhaven
Sur inscription par message ou en boutique ! .
4 rue de la Paix Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 53 35 04 23 laboutiquefantastik@gmail.com
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English :
FantastiK Boutique entertainment
L’événement La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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