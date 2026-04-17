Nort-sur-Erdre

La Boutique FantastiK

4 rue de la Paix Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Animations à la Boutique FantastiK

Boutique de Jeux de Société et Salon Ludique

Avant première Strixhaven

Sur inscription par message ou en boutique ! .

4 rue de la Paix Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 53 35 04 23 laboutiquefantastik@gmail.com

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English :

FantastiK Boutique entertainment

L’événement La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt