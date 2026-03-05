Découverte des fresques médiévales de la chapelle de Plaincourault

Chapelle de Plaincourault Mérigny Indre

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-10-20

Dans la chapelle de Plaincourault découverte de l’art roman avec ses peintures et son architecture.Familles

À travers la contemplation des peintures murales qui ornent la chapelle de Plaincourault, nous découvrirons son histoire mais aussi son architecture. Plongeons au cœur de de l’art roman et comprenons les méthodes de fabrication d’une fresque en analysant son style pictural. 4.5 .

Chapelle de Plaincourault Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paintings and frescoes from the Middle Ages, let’s take advantage of the chapel of Plaincourault to learn more about these techniques.

L’événement Découverte des fresques médiévales de la chapelle de Plaincourault Mérigny a été mis à jour le 2026-03-05 par Destination Brenne