Festi’Bellu souvenirs à venir Mérigny

Festi’Bellu souvenirs à venir

La Roche Bellusson Mérigny Indre

Début : Samedi 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

2026-04-25

La Roche Bellusson s’est lancée un challenge de taille créer un tiers-lieu au sein du château, fermé au public depuis plus de 10 ans.

Grande journée festive et musicale imaginée avec Radio Dynamo, les jeunes de l’Année Verte, les résidents du CADA et de La Roche Bellusson et le PNR de la Brenne autour du thème Souvenirs à venir . Concerts, exposition, village de l’alimentation, visite du château, tables rondes ponctueront cette nouvelle édition du festival. .

La Roche Bellusson Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 79 66 secretariat@larochebellusson.fr

