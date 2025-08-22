Balade à pied n°20 Visite au pays des sarcophages Mérigny Indre

Balade à pied n°20 Visite au pays des sarcophages A pieds

Balade à pied n°20 Visite au pays des sarcophages 36220 Mérigny Indre Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Cette petite balade gravit le coteau calcaire de la vallée de l’Anglin par des sentiers bordés de murets en pierres sèches et offre au regard, au printemps, un éventail d’orchidées sauvages. Réputé comme site d’escalade, le rocher de la Dube est aussi la mémoire d’une très ancienne activité humaine

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 20 Visit the country of the sarcophagi

This short walk climbs the limestone hillside of the Anglin Valley along paths lined with dry stone walls, with wide range of wild orchids to be admired in spring. A popular rock climbing site, the Rocher de la Dube is also a reminder of ancient human activity.

Deutsch :

Diese kleine Wanderung führt über von Trockenmauern gesäumte Pfade den Kalksteinhang des Anglin-Tals hinauf und bietet im Frühling eine Vielzahl wilder Orchideen. Der als Klettergebiet bekannte Felsen von La Dube ist auch eine Erinnerung an eine sehr alte menschliche Aktivität

Italiano :

Questa breve passeggiata si arrampica sulla collina calcarea della valle di Anglin lungo sentieri fiancheggiati da bassi muretti a secco e in primavera offre una serie di orchidee selvatiche. Rinomata come sito di arrampicata, la roccia del Dube è anche la memoria di un’attività umana molto antica

Español :

Este corto paseo asciende por la ladera caliza del valle de Anglin a lo largo de senderos bordeados de muros bajos de piedra seca y, en primavera, ofrece un conjunto de orquídeas silvestres. Conocida como lugar de escalada, la roca de Dube es también el recuerdo de una actividad humana muy antigua

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire