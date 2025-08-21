Balade à pied n°41 Entre falaises et coteaux de l’Anglin Mérigny Indre

Balade à pied n°41 Entre falaises et coteaux de l’Anglin A pieds

Balade à pied n°41 Entre falaises et coteaux de l’Anglin 36220 Mérigny Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Les falaises de la vallée de l’Anglin, dominée par le rocher de la Dube, plantent le décor de ce parcours qui offre des perspectives sur le plateau calcaire et la rivière, en suivant de petits sentiers bordés de murets en pierres sèches. Les orchidées sauvages au printemps raviront les naturalistes.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 41 Between cliffs and slopes of the Anglin

The cliffs of the Anglin valley, overlooked by the Rocher de la Dube, are the backdrop to this route offering views of the limestone plateau and the river. The walk follows small paths lined with dry stone walls. Nature lovers will be delighted by the wild orchids in spring.

Deutsch :

Die Klippen des Anglin-Tals, das vom Dube-Felsen dominiert wird, bilden die Kulisse für diesen Rundgang, der auf kleinen, von Trockenmauern gesäumten Pfaden Ausblicke auf das Kalksteinplateau und den Fluss bietet. Die wilden Orchideen im Frühling werden Naturforscher begeistern.

Italiano :

Le pareti rocciose della valle di Anglin, dominate dalla roccia del Dube, fanno da sfondo a questa passeggiata che offre una vista sull’altopiano calcareo e sul fiume, seguendo piccoli sentieri fiancheggiati da bassi muretti a secco. Le orchidee selvatiche in primavera faranno la gioia dei naturalis

Español :

Los acantilados del valle de Anglin, dominados por la roca de Dube, son el escenario de este paseo que ofrece vistas sobre la meseta calcárea y el río, siguiendo pequeños senderos bordeados de muros bajos de piedra seca. Las orquídeas silvestres en primavera harán las delicias de los naturalistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire