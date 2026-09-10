Découverte des instruments de musique électronique du pôle Musique, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Découverte des instruments de musique électronique du pôle Musique Mardi 20 octobre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Mardi 20 octobre 14h-16h
Vous avez envie de créer votre musique avec du matériel de bonne qualité, en accès libre et totalement gratuit ?
L’espace Musique de la Médiathèque José Cabanis met à votre disposition des ordinateurs équipés pour la production musicale – Ableton Live, FL Studio, beatmaking, contrôleurs, etc. – ainsi que de nombreux instruments électroniques : synthétiseurs analogiques, boîtes à rythmes, thérémine…
Un médiateur est là pour vous accompagner et vous faire découvrir tout le potentiel de ce lieu pensé pour les curieux, les débutants et les passionnés de création sonore. Des anecdotes sur l’histoire de la musique et un mini blind test complètent la visite de l’espace.
Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage)
À partir de 7 ans
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre des Explorations Numériques.
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