Découverte des instruments de musique par Musiques et Cultures Rue Dixmude Lesneven mercredi 17 juin 2026.

Lesneven

Découverte des instruments de musique par Musiques et Cultures

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Musiques et Cultures vient vous proposer de découvrir des instruments de musique pour les petits et les plus grands. C’est l’occasion de fêter la musique et pourquoi pas de vous lancer dans l’apprentissage d’un instrument !

Gratuit ouvert à tout le monde dès 5 ans .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English :

L’événement Découverte des instruments de musique par Musiques et Cultures Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne