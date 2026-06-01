Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société Rue Dixmude Lesneven
Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société Rue Dixmude Lesneven samedi 20 juin 2026.
Lesneven
Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Avant le démarrage des concerts en centre-ville, venez jouez avec la musique à la médiathèque.
Au programme une après-midi de jeux de société dès 8 ans !
C’est gratuit. .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English :
L’événement Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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