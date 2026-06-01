Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société Rue Dixmude Lesneven samedi 20 juin 2026.

Lesneven

Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avant le démarrage des concerts en centre-ville, venez jouez avec la musique à la médiathèque.

Au programme une après-midi de jeux de société dès 8 ans !

C’est gratuit. .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English :

L’événement Jouons avec la musique ! Après-midi jeux de société Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne