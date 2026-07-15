Découverte des milieux aquatiques D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Découverte des milieux aquatiques

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Yvon Zill vous propose une découverte immersive de la rivière Iraty, directement sur les berges et dans l’eau. Cette sortie naturaliste permet d’observer et d’identifier la faune associée à la rivière et à la forêt environnante. Équipement recommandé bottes ou chaussures adaptés pour aller dans l’eau, imperméable et crème solaire. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com

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English : Découverte des milieux aquatiques

L’événement Découverte des milieux aquatiques Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque