Découverte des milieux aquatiques D19 Larrau
jeudi 20 août 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Découverte des milieux aquatiques
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Yvon Zill vous propose une découverte immersive de la rivière Iraty, directement sur les berges et dans l’eau. Cette sortie naturaliste permet d’observer et d’identifier la faune associée à la rivière et à la forêt environnante. Équipement recommandé bottes ou chaussures adaptés pour aller dans l’eau, imperméable et crème solaire. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com
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English : Découverte des milieux aquatiques
L’événement Découverte des milieux aquatiques Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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