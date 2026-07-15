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Découverte des milieux aquatiques D19 Larrau

jeudi 20 août 2026 · D19 · Larrau

Découverte des milieux aquatiques D19 Larrau

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
D19
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Larrau

Découverte des milieux aquatiques

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Yvon Zill vous propose une découverte immersive de la rivière Iraty, directement sur les berges et dans l’eau. Cette sortie naturaliste permet d’observer et d’identifier la faune associée à la rivière et à la forêt environnante. Équipement recommandé bottes ou chaussures adaptés pour aller dans l’eau, imperméable et crème solaire.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29  info@chalets-iraty.com

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English : Découverte des milieux aquatiques

L’événement Découverte des milieux aquatiques Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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