Découverte des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne

Découverte des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00 Maison du blanchisseur Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Découverte de la faune nocturne, étude de pelotes de chouette, construction d’oiseaux en papier 3D, écoute de la faune du jardin : une soirée avec les oiseaux à la Maison du Blanchisseur.

Trois ateliers : 18h, 19h et 20h.

Gratuit. Durée : 45 min. Sur réservation au 04 78 57 40 84.

Maison du blanchisseur 21 route des pierres blanches 69290 Grezieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 40 84 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons La maison du blanchisseur est un site patrimonial où se sont succédées trois générations de paysans, vignerons, blanchisseurs. Il fait partie des trois Musées des Vallons avec le Musée Théâtre Guignol et le Musée Antoine Brun.

Découverte de la faune nocturne, étude de pelotes de chouette, construction d’oiseaux en papier 3D, écoute de la faune du jardin : une soirée avec les oiseaux à la Maison du Blanchisseur.

©Musées CCVL