Pique-nique des blanchisseurs, Jardin de la maison du Blanchisseur, Grézieu-la-Varenne

Pique-nique des blanchisseurs Dimanche 7 juin, 12h30 Jardin de la maison du Blanchisseur Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

L’association Paysans et Blanchisseurs vous donne rendez-vous à 12h30 dans le jardin du musée pour un pique-nique tiré du sac.

Jardin de la maison du Blanchisseur 21 route des pierres blanches 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L’association Paysans et Blanchisseurs vous donne rendez-vous à 12h30 dans le jardin du musée pour un pique-nique tiré du sac.

©Maison du Blanchisseur-Musée-CCVL