Visites guidées du musée avec l’association Paysans et Blanchisseurs, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne

Visites guidées du musée avec l’association Paysans et Blanchisseurs Samedi 23 mai, 18h15, 19h30 Maison du blanchisseur Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

L’association Paysans et Blanchisseurs vous fait découvrir l’histoire de la blanchisserie et la blanchisserie Allouis?

Maison du blanchisseur 21 route des pierres blanches 69290 Grezieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 40 84 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons La maison du blanchisseur est un site patrimonial où se sont succédées trois générations de paysans, vignerons, blanchisseurs. Il fait partie des trois Musées des Vallons avec le Musée Théâtre Guignol et le Musée Antoine Brun.

L’association Paysans et Blanchisseurs vous fait découvrir l’histoire de la blanchisserie et la blanchisserie Allouis?

©Musées CCVL