AGENDA · La Ferté-Bernard
Découverte des oiseaux d’eau La Ferté-Bernard
samedi 3 octobre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Découverte des oiseaux d’eau
Parking de l’ENS des Ajeux La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Observer et découvrir les oiseaux d’eau et compagnie .
Parking de l’ENS des Ajeux La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87
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English :
L’événement Découverte des oiseaux d’eau La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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