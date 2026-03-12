Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Découverte des oiseaux d’eau

Parking de l’ENS des Ajeux La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Observer et découvrir les oiseaux d’eau et compagnie .

Parking de l’ENS des Ajeux La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87

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English :

L’événement Découverte des oiseaux d’eau La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude