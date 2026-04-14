Découverte des Outils d’Autrefois et du Chemin du Patrimoine, Ecomusée Les Outils d’Autrefois, Arinthod

Découverte des Outils d’Autrefois et du Chemin du Patrimoine 27 et 28 juin Ecomusée Les Outils d’Autrefois Jura

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’Écomusée est situé sur la butte castrale de l’ancien château d’Arinthod. La visite accompagnée vous permettra de découvrir près de 3000 outils ou objets issus de la Petite Montagne (Sud du Jura) pays s’étendant de Thoirette à Orgelet, parcouru par 3 rivières : Ain, Valouse et Suran et de parcourir le Chemin du Patrimoine du bourg d’Arinthod.

Ecomusée Les Outils d’Autrefois 1 rue de la chapelle 39240 Arinthod Arinthod 39240 Arinthod Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « michel.chapotte@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0656735181 »}]

Découverte de près de 3000 outils ou objets de la Petite Montagne et du Chemin du Patrimoine écomusée outils

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