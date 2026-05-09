Fête de la musique Arinthod Rue Porte Dessus Arinthod
Fête de la musique Arinthod Rue Porte Dessus Arinthod samedi 20 juin 2026.
Arinthod
Fête de la musique Arinthod
Rue Porte Dessus Centre du village Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique le 20 juin de 18h00 à 22h30 sur la place de la fontaine à Arinthod.
Restauration et boissons assurées par les commerces de bouches locaux.
En cas de pluie, la fête se tiendra sous les arcades. .
Rue Porte Dessus Centre du village Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 00 67
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English : Fête de la musique Arinthod
L’événement Fête de la musique Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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