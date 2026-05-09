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Fête de la musique Arinthod Rue Porte Dessus Arinthod

Fête de la musique Arinthod Rue Porte Dessus Arinthod samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue Porte Dessus

Adresse : Centre du village

Ville : 39240 Arinthod

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arinthod

Fête de la musique Arinthod

Rue Porte Dessus Centre du village Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique le 20 juin de 18h00 à 22h30 sur la place de la fontaine à Arinthod.

Restauration et boissons assurées par les commerces de bouches locaux.

En cas de pluie, la fête se tiendra sous les arcades.   .

Rue Porte Dessus Centre du village Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 00 67 

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English : Fête de la musique Arinthod

L’événement Fête de la musique Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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