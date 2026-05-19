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Soirée années 80 Salle Jeanne d’Arc Arinthod

Soirée années 80 Salle Jeanne d’Arc Arinthod vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle Jeanne d'Arc

Adresse : 27 Rue de la Portelle

Ville : 39240 Arinthod

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arinthod

Soirée années 80

Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Soirée années 80 organisée par les parents d’élèves au profit de la coopérative scolaire de l’école élémentaire d’ARINTHOD.

Buvette et restauration avec plateaux repas.   .

Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64  reservation@musee-du-jouet.com

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English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Arinthod a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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