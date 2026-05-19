Soirée années 80 Salle Jeanne d’Arc Arinthod
Soirée années 80 Salle Jeanne d’Arc Arinthod vendredi 12 juin 2026.
Arinthod
Soirée années 80
Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Soirée années 80 organisée par les parents d’élèves au profit de la coopérative scolaire de l’école élémentaire d’ARINTHOD.
Buvette et restauration avec plateaux repas. .
Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 80
L’événement Soirée années 80 Arinthod a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à Arinthod (Jura)
- Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Place des remparts Arinthod 29 mai 2026
- Fête de la musique Arinthod Rue Porte Dessus Arinthod 20 juin 2026
- Découverte des Outils d’Autrefois et du Chemin du Patrimoine, Ecomusée Les Outils d’Autrefois, Arinthod 27 juin 2026
- Course de vélo Gentleman d’Arinthod Transports Malherbe Arinthod Arinthod 30 août 2026