Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Place des remparts Arinthod

Arinthod

Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale

Place des remparts Boulodrome Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11

Marché de producteurs et créateurs au boulodrome d’Arinthod (sous les tilleuls) de 18h à 21h aux dates suivantes

– 29 mai

– 26 juin

– 17 et 31 juillet

– 14 et 28 août

Animations buvette artisanale, restauration fermière, concerts et ateliers. Concerts au chapeau et ateliers gratuits

29 mai

Little Mountain Bluegrass Band

Démonstration & initiation de country

Atelier les jeux de bête à bois

26 juin

Plateau d’artistes

Découvrez plusieurs artistes en 1 soirée

Atelier peinture végétale

17 juillet

La Minga

Place à la fanfare

Atelier les jeux de bête à bois

31 juillet

Tu connais ma sœur ?

Reprises pop rock & chanson française

Atelier poésie & caravane sensorielle

14 août

Teddy & son accordéon

Reprises esprit guinguette

Atelier les jeux de bête à bois

28 août

Caravan Trio

Trio de jazz envoûtant

Atelier création de limonade

Date de clôture

Soirée guinguette le 11 septembre .

Place des remparts Boulodrome Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 96 68 03

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English : Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale

L’événement Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Arinthod a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE