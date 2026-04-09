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Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Place des remparts Arinthod

Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Place des remparts Arinthod vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Place des remparts

Adresse : Boulodrome

Ville : 39240 Arinthod

Département : Jura

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arinthod

Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale

Place des remparts Boulodrome Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11

Marché de producteurs et créateurs au boulodrome d’Arinthod (sous les tilleuls) de 18h à 21h aux dates suivantes

– 29 mai
– 26 juin
– 17 et 31 juillet
– 14 et 28 août

Animations buvette artisanale, restauration fermière, concerts et ateliers. Concerts au chapeau et ateliers gratuits

29 mai
Little Mountain Bluegrass Band
Démonstration & initiation de country
Atelier les jeux de bête à bois

26 juin
Plateau d’artistes
Découvrez plusieurs artistes en 1 soirée
Atelier peinture végétale

17 juillet
La Minga
Place à la fanfare
Atelier les jeux de bête à bois

31 juillet
Tu connais ma sœur ?
Reprises pop rock & chanson française
Atelier poésie & caravane sensorielle

14 août
Teddy & son accordéon
Reprises esprit guinguette
Atelier les jeux de bête à bois

28 août
Caravan Trio
Trio de jazz envoûtant
Atelier création de limonade

Date de clôture
Soirée guinguette le 11 septembre   .

Place des remparts Boulodrome Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 96 68 03 

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English : Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale

L’événement Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Arinthod a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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