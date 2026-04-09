Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Place des remparts Arinthod
Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Place des remparts Arinthod vendredi 29 mai 2026.
Arinthod
Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale
Place des remparts Boulodrome Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11
Marché de producteurs et créateurs au boulodrome d’Arinthod (sous les tilleuls) de 18h à 21h aux dates suivantes
– 29 mai
– 26 juin
– 17 et 31 juillet
– 14 et 28 août
Animations buvette artisanale, restauration fermière, concerts et ateliers. Concerts au chapeau et ateliers gratuits
29 mai
Little Mountain Bluegrass Band
Démonstration & initiation de country
Atelier les jeux de bête à bois
26 juin
Plateau d’artistes
Découvrez plusieurs artistes en 1 soirée
Atelier peinture végétale
17 juillet
La Minga
Place à la fanfare
Atelier les jeux de bête à bois
31 juillet
Tu connais ma sœur ?
Reprises pop rock & chanson française
Atelier poésie & caravane sensorielle
14 août
Teddy & son accordéon
Reprises esprit guinguette
Atelier les jeux de bête à bois
28 août
Caravan Trio
Trio de jazz envoûtant
Atelier création de limonade
Date de clôture
Soirée guinguette le 11 septembre .
Place des remparts Boulodrome Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 96 68 03
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English : Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale
L’événement Les p’tits marchés producteurs locaux et ambiance musicale Arinthod a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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