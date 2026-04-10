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Soirée ciné et discussion Recyclerie Arinthod

Soirée ciné et discussion Recyclerie Arinthod mardi 19 mai 2026.

Lieu : Recyclerie

Adresse : 7 Rue Font du Frene

Ville : 39240 Arinthod

Département : Jura

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arinthod

Soirée ciné et discussion

Recyclerie 7 Rue Font du Frene Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Soirée ciné et discussion le 19 mai à 19h30 à la recyclerie d’Arinthod. Suivi d’un temps de discussion sur le deuil avec la participation d’un psychologue.

Ouverture des portes à 19h, petite restauration et bar sur place.   .

Recyclerie 7 Rue Font du Frene Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15 

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English : Soirée ciné et discussion

L’événement Soirée ciné et discussion Arinthod a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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