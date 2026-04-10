Soirée ciné et discussion Recyclerie Arinthod

Arinthod

Soirée ciné et discussion

Recyclerie 7 Rue Font du Frene Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Soirée ciné et discussion le 19 mai à 19h30 à la recyclerie d’Arinthod. Suivi d’un temps de discussion sur le deuil avec la participation d’un psychologue.

Ouverture des portes à 19h, petite restauration et bar sur place. .

Recyclerie 7 Rue Font du Frene Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée ciné et discussion

L’événement Soirée ciné et discussion Arinthod a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE