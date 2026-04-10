Soirée ciné et discussion Recyclerie Arinthod
Soirée ciné et discussion Recyclerie Arinthod mardi 19 mai 2026.
Arinthod
Soirée ciné et discussion
Recyclerie 7 Rue Font du Frene Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Soirée ciné et discussion le 19 mai à 19h30 à la recyclerie d’Arinthod. Suivi d’un temps de discussion sur le deuil avec la participation d’un psychologue.
Ouverture des portes à 19h, petite restauration et bar sur place. .
Recyclerie 7 Rue Font du Frene Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15
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English : Soirée ciné et discussion
L’événement Soirée ciné et discussion Arinthod a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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