Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

DÉCOUVERTE DES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET AGROPASTORAUX

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – -1 EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte du monde caussenard, de la vie des Hommes qui cohabitent dans ces paysages pastoraux. Circuit de randonnée de 5 km. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau.

Partez à la découverte du monde caussenard, de la vie des Hommes qui cohabitent dans ces paysages pastoraux. Circuit de randonnée de 5 km. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26

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English :

Set out to explore the Causse region and the lives of the people who live in these pastoral landscapes. This is a 5-km hiking trail. Be sure to wear sturdy shoes and bring water.

L’événement DÉCOUVERTE DES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET AGROPASTORAUX Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental