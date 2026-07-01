DÉCOUVERTE DES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET AGROPASTORAUX Gorges du Tarn Causses
mercredi 29 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
DÉCOUVERTE DES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET AGROPASTORAUX
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – -1 EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Partez à la découverte du monde caussenard, de la vie des Hommes qui cohabitent dans ces paysages pastoraux. Circuit de randonnée de 5 km. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau.
Partez à la découverte du monde caussenard, de la vie des Hommes qui cohabitent dans ces paysages pastoraux. Circuit de randonnée de 5 km. Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26
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English :
Set out to explore the Causse region and the lives of the people who live in these pastoral landscapes. This is a 5-km hiking trail. Be sure to wear sturdy shoes and bring water.
L’événement DÉCOUVERTE DES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET AGROPASTORAUX Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental
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