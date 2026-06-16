Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Lô
Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Lô lundi 6 juillet 2026.
Saint-Lô
Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Rendez-vous le 06 juillet de 15h à 16h30 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation
L’événement Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Fête de la musique Saint-Lô 21 juin 2026
- Atelier Familles > Carte Cravate Saint-Lô 21 juin 2026
- Atelier famille « Carte Cravatte », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô 21 juin 2026
- Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô 25 juin 2026
- Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô 25 juin 2026