Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Lô lundi 6 juillet 2026.

Saint-Lô

Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Rendez-vous le 06 juillet de 15h à 16h30 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !

Adultes et enfants à partir de 6 ans

Gratuit

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation

L’événement Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô