Saint-Lô

Fête de la musique

Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dès 19h, DJ Matt’U donnera le coup d’envoi de la soirée avec un set festif qui promet de faire monter l’ambiance et de vous mettre dans le rythme.

À 20h, la soirée se poursuivra avec Jayde, chanteuse originaire de Normandie, qui viendra partager son univers musical avec le public.

À 21h, place à notre tête d’affiche Les Wampas ! Le groupe mythique débarque sur la grande scène pour un concert explosif qui promet de vous faire chanter et danser.

Enfin, à partir de 22h30, Maddy Jay prendra le relais pour clôturer cette belle soirée. Figure féminine incontournable de la scène actuelle, elle vous embarquera dans son univers pour terminer la fête en beauté. .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Saint-Lô