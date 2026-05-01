Découverte des plantes tinctoriales Maison des Patrimoines Matour

Matour

Découverte des plantes tinctoriales

Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Plongez dans l’univers magique des plantes tinctoriales ! Découvrez comment la nature nous offre ses plus belles couleurs, des teintes douces aux éclats vibrants. Lors de cet atelier, vous apprendrez à transformer feuilles, fleurs et racines en véritables trésors de couleur. Une expérience créative et écologique, où chaque participant repartira avec sa propre création teinte de nature. Laissez-vous surprendre par la magie des pigments végétaux et réveillez l’artiste qui sommeille en vous. Prêt à colorer le monde autrement ? .

Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 42 08 linda.bonin@orange.fr

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English : Découverte des plantes tinctoriales

L’événement Découverte des plantes tinctoriales Matour a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)