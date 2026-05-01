Découverte des plantes tinctoriales Maison des Patrimoines Matour
Découverte des plantes tinctoriales Maison des Patrimoines Matour samedi 16 mai 2026.
Matour
Découverte des plantes tinctoriales
Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Plongez dans l’univers magique des plantes tinctoriales ! Découvrez comment la nature nous offre ses plus belles couleurs, des teintes douces aux éclats vibrants. Lors de cet atelier, vous apprendrez à transformer feuilles, fleurs et racines en véritables trésors de couleur. Une expérience créative et écologique, où chaque participant repartira avec sa propre création teinte de nature. Laissez-vous surprendre par la magie des pigments végétaux et réveillez l’artiste qui sommeille en vous. Prêt à colorer le monde autrement ? .
Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 42 08 linda.bonin@orange.fr
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English : Découverte des plantes tinctoriales
L’événement Découverte des plantes tinctoriales Matour a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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