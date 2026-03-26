Atelier L’art ancestral du shibori Maison des Patrimoines Matour

Matour

Atelier L’art ancestral du shibori

Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Laissez la nature colorer votre créativité ! Découvrez les secrets de la teinture végétale, où chaque pli, chaque nœud raconte une histoire unique. Transformez un simple tissu en une œuvre d’art éphémère, teintée à la main avec des pigments 100% naturels. Un atelier pour s’évader, créer et repartir avec une pièce unique, chargée de poésie et de savoir-faire. Venez vivre une expérience sensorielle et écologique, où la tradition rencontre l’innovation. .

Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 42 08 linda.bonin@orange.fr

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English : Atelier L’art ancestral du shibori

L’événement Atelier L’art ancestral du shibori Matour a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)