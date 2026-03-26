Atelier L’art ancestral du shibori Maison des Patrimoines Matour
Atelier L’art ancestral du shibori Maison des Patrimoines Matour samedi 13 juin 2026.
Matour
Atelier L’art ancestral du shibori
Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Laissez la nature colorer votre créativité ! Découvrez les secrets de la teinture végétale, où chaque pli, chaque nœud raconte une histoire unique. Transformez un simple tissu en une œuvre d’art éphémère, teintée à la main avec des pigments 100% naturels. Un atelier pour s’évader, créer et repartir avec une pièce unique, chargée de poésie et de savoir-faire. Venez vivre une expérience sensorielle et écologique, où la tradition rencontre l’innovation. .
Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 42 08 linda.bonin@orange.fr
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English : Atelier L’art ancestral du shibori
L’événement Atelier L’art ancestral du shibori Matour a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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