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Atelier L’art ancestral du shibori Maison des Patrimoines Matour

Atelier L’art ancestral du shibori Maison des Patrimoines Matour

Atelier L’art ancestral du shibori Maison des Patrimoines Matour samedi 13 juin 2026.

Lieu : Maison des Patrimoines

Adresse : 11 route de La Clayette

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Matour

Atelier L’art ancestral du shibori

Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :
2026-06-13

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Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 42 08  linda.bonin@orange.fr

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English : Atelier L’art ancestral du shibori

L’événement Atelier L’art ancestral du shibori Matour a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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