Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Sous Chapiteau Matour
Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Sous Chapiteau Matour vendredi 12 juin 2026.
Matour
Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns
Sous Chapiteau 6 Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Spectacle sous chapiteau. Au programme Vivaldi, Strauss, Bach…Mais les musiciens sont des clowns. .
Sous Chapiteau 6 Rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 55 17 16
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English : Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns
L’événement Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Matour a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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