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Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Sous Chapiteau Matour

Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Sous Chapiteau Matour vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Sous Chapiteau

Adresse : 6 Rue de la Clayette

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Matour

Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns

Sous Chapiteau 6 Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Spectacle sous chapiteau. Au programme Vivaldi, Strauss, Bach…Mais les musiciens sont des clowns.   .

Sous Chapiteau 6 Rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 55 17 16 

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English : Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns

L’événement Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Matour a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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