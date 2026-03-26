Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Sous Chapiteau Matour

Matour

Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns

Sous Chapiteau 6 Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Spectacle sous chapiteau. Au programme Vivaldi, Strauss, Bach…Mais les musiciens sont des clowns. .

Sous Chapiteau 6 Rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 55 17 16

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English : Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns

L’événement Les Rois Vagabons, concerto pour deux clowns Matour a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)