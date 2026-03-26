Fête du Foyer Rural Maison des Patrimoines Matour
Fête du Foyer Rural Maison des Patrimoines Matour dimanche 14 juin 2026.
Matour
Fête du Foyer Rural
Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le foyer rural de Matour vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive au cœur du Parc de la Maison des Patrimoines.
Au programme
– Pique-nique partagé (apportez votre repas et installez-vous dans le parc)
– Activité sportives libre
– Blind test connecté .
Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@foyerruralmatour.fr
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English : Fête du Foyer Rural
L’événement Fête du Foyer Rural Matour a été mis à jour le 2026-05-13 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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