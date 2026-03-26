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Fête du Foyer Rural Maison des Patrimoines Matour

Fête du Foyer Rural Maison des Patrimoines Matour dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Maison des Patrimoines

Adresse : Grande Rue

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Matour

Fête du Foyer Rural

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le foyer rural de Matour vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive au cœur du Parc de la Maison des Patrimoines.
Au programme
– Pique-nique partagé (apportez votre repas et installez-vous dans le parc)
– Activité sportives libre
– Blind test connecté   .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@foyerruralmatour.fr

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English : Fête du Foyer Rural

L’événement Fête du Foyer Rural Matour a été mis à jour le 2026-05-13 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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