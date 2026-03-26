Fête du Foyer Rural Maison des Patrimoines Matour

Matour

Fête du Foyer Rural

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le foyer rural de Matour vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive au cœur du Parc de la Maison des Patrimoines.

Au programme

– Pique-nique partagé (apportez votre repas et installez-vous dans le parc)

– Activité sportives libre

– Blind test connecté .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@foyerruralmatour.fr

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English : Fête du Foyer Rural

L’événement Fête du Foyer Rural Matour a été mis à jour le 2026-05-13 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III