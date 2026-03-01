Café Poussettes Matour

Café Poussettes

maison des associations Matour Saône-et-Loire

Début : 2026-03-26 09:00:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

2026-03-26 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-25

Le temps d’une matin, profitez d’un moment de douceur et de partage avec votre enfant. Tous les derniers jeudis du mois, de 9h à 12h. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, futurs parents). En présence de professionnels. Rencontre et échange entre parents. Cadre bienveillant. Ouvert à toutes et tous. Gratuit .

maison des associations Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

English : Café Poussettes

